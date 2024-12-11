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Александр Тарханов: у «Краснодара» незначимое лидерство — пять команд находятся рядом

Александр Тарханов: у «Краснодара» незначимое лидерство — пять команд находятся рядом
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов прокомментировал итоги первой части РПЛ.

«У «Краснодара» не значимое лидерство, потому что ещё пять команд находятся рядом. Многое будет зависеть от того, как эти клубы начнут весну. «Краснодар» и «Зенит» могли оторваться, но неудачно сыграли в последних матчах. Если «быки» в конце сезона будут на первом месте, то это лидерство даст положительный эффект (смеётся). А сейчас пока только первая ступень», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» после 18 туров РПЛ занимает первое место с 39 очками и опережает идущий вторым «Зенит» (39) по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается «Спартак», у которого 37 очков, далее идут московское «Динамо» (35) и «Локомотив» (35).

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