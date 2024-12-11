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«Атлетик» обыграл «Фенербахче» и поднялся на первое место в таблице Лиги Европы

«Атлетик» обыграл «Фенербахче» и поднялся на первое место в таблице Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и испанский «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 18:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Уильямс – 5'     0:2 Уильямс – 45'    
Удаления: Мюльдюр – 69' / нет

Первый гол в матче был забит на пятой минуте. Его автором стал нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 45-й минуте форвард из Ганы оформил дубль. Отметим, что «Фенербахче» играл в меньшинстве с 69-й минуты. С поля был удалён защитник Мерт Мюльдюр.

После этой победы в активе «Атлетика» стало 16 очков. Команда возглавляет турнирную таблице общего этапа Лиги Европы. «Фенербахче» с восемью очками идёт на 15-м месте.

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