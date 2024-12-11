Бывшего генсека футбольной ассоциации Китая посадили на 11 лет за взятки

Бывший генеральный секретарь Китайской футбольной ассоциации Лю И был приговорён к 11 годам лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Сегодня, 11 декабря, состоялось открытое слушание по делу получения взяток Лю И в народном суде средней ступени города Сяньнин провинции Хубэй. Суд приговорил бывшего генерального секретаря футбольной ассоциации Китая к 11 годам лишения свободы.

Кроме того, у Лю И будут конфискованы и переданы в государственную казну полученные им в результате незаконной деятельности денежные средства и материальные ценности, а также он будет обязан оплатить штраф в размере $ 495 тыс.