Криштиану Роналду отреагировал на выбор стран-хозяек чемпионата мира в 2030 году

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на официальное объявление ФИФА о странах, которые примут чемпионат мира в 2030 году. Ранее ФИФА официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине.

«Мечта сбылась, Португалия примет чемпионат мира в 2030 году и наполнит нас гордостью. Вместе!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей на ЧМ-2030 будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём выступит местная национальная команда. То же самое касается и первых встреч сборных Аргентины и Парагвая в группах — они проведут стартовые игры в родных странах.

Отметим, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он состоялся в Уругвае.