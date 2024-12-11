Представитель Батракова рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Локомотивом»

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о переговорах по продлению контракта футболиста с железнодорожниками.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Встреча [с представителями клуба] ещё не состоялась. Менеджмент решил отдохнуть пару дней, так как на связь они не выходят. Будем надеяться, что в ближайшее время выйдут. Прогнозировать очень сложно. Всё будет зависеть от того, насколько наши позиции изначально окажутся рядом или далеко друг от друга по тому, как мы видим новый контракт», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.