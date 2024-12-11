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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится под домашним арестом — источник

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится под домашним арестом — источник
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится по домашним арестом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В качестве меры пресечения Садыгову был избран домашний арест.

При этом сообщается, что правоохранительные органы выступали за отмену домашнего ареста и направление Садыгова в следственный изолятор.

«Химки» по итогам 18 туров РПЛ находятся на 13-м месте с 16 очками.

Ранее Садыгов отреагировал на новость об интересе подмосковного клуба к вингеру московского «Спартака» Антону Зиньковскому.

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