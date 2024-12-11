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Александр Тарханов: футболисты «Зенита» мысленно уже давно находились в отпуске

Александр Тарханов: футболисты «Зенита» мысленно уже давно находились в отпуске
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Напомним, сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«Футболисты «Зенита» мысленно уже давно находились в отпуске. Конечно, два домашних поражений вина не только иностранцев, но всей команды и тренерского штаба. У «Зенита» не чувствовалось их игры: пропускали лёгкие мячи и не удавалось реализовать свои моменты», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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