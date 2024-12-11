Владимир Гранат: если «Динамо» хочет чего-то добиться в РПЛ, нужно усилить состав

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал результаты бело-голубых по итогам 18 туров нынешнего сезона чемпионата России по футболу.

«У «Динамо» не критический отрыв до первого места. Но хотелось бы, чтобы у команды была такая же яркая игра в атаке и баланс в обороне. Тогда всё было бы здорово. Если «Динамо» хочет чего-то добиться в РПЛ, то нужно усилить именно состав, а не обойму», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Подопечные Марцела Лички опережают идущий пятым «Локомотив», у которого также 35 очков, за счёт дополнительных показателей.