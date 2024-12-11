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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 11 декабря

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 11 декабря
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Сегодня, 11 декабря, состоялся стартовый матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Предлагаем ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

«Фенербахче» (Турция) – «Атлетик» Бильбао (Испания) — 0:2.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы возглавляет испанский «Атлетик». Команда набрала 16 очков за шесть матчей. На втором месте находится итальянский «Лацио» с 13 очками. На третьей строчке идёт франкфуртский «Айнтрахт» (13).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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