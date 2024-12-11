Артём Дзюба назвал игрока-открытие в РПЛ в 2024 году

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова игроком-открытием в 2024 году.

— Игрок-открытие 2024 года?

— Батраков, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Батраков является воспитанником «Локомотива», дебютировал во взрослом футболе в 2024 году. В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ занимает пятое место с 35 очками.