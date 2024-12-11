Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба назвал игрока-открытие в РПЛ в 2024 году

Артём Дзюба назвал игрока-открытие в РПЛ в 2024 году
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова игроком-открытием в 2024 году.

— Игрок-открытие 2024 года?
— Батраков, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Батраков является воспитанником «Локомотива», дебютировал во взрослом футболе в 2024 году. В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ занимает пятое место с 35 очками.

Материалы по теме
Батраков получил премию «Первая пятёрка». Кто брал награду за последние пять лет?
Истории
Батраков получил премию «Первая пятёрка». Кто брал награду за последние пять лет?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android