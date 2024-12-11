Наумов: в «Оренбурге» один раз угадали с Личкой и слишком увлеклись иностранными тренерами

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Оренбург» увлёкся иностранными тренерами. В клубе один раз угадали с Личкой и подумали, что все иностранные специалисты такие хорошие. Надо обратить внимание на наших. Есть Сергей Игнашевич, который отлично руководил «Балтикой». Да, команда вылетела, но была видна его тренерская работа и рука.

А взять Слишковича, который из себя ничего особенного не представлял, даже в «Спартаке». Для чего брать кота в мешке? У нас русских таких тренеров очень много. «Оренбург» ошибся с наставником, отсюда такие результаты. Если на подготовительный период придёт хороший тренер, он поправит положение. Потому что за два-три месяца можно сколотить новую команду, а в «Оренбурге» очень умелые ребята и сильные иностранцы», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.