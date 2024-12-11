Артём Дзюба посчитал, какие рекорды он может побить в 2025 году

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба посчитал, какие футбольные рекорды он может побить в 2025 году, и выложил пост об этом на своей странице в социальной сети.

Артёму осталось забить два мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории России, и набрать пять очков по системе «гол + пас», чтобы стать лучшим по этому показателю в Российской Премьер-Лиге. Также Дзюбе необходимо забить три победных гола, сделать один дубль, восемь раз поразить ворота соперников дома и один раз — на выезде, забить девять мячей с пенальти и один гол за сборную, а также отдать две голевые передачи, чтобы стать лучшим в истории по этим показателям.

В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за клуб во всех турнирах 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.