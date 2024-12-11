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Представитель Батракова: Алексей гораздо интереснее Марата Измайлова

Представитель Батракова: Алексей гораздо интереснее Марата Измайлова
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Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о признании 19-летнего игрока лучшим молодым футболистом России.

«Всё, что мы видим, действительно заслуживает внимания и уважения. Главное — не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Хорошо знаю, что потенциал ещё далеко не раскрыт. Ожидаемо, что Алексей стал обладателем номинации «Первая пятёрка». А кто ещё из молодых смотрелся ярче? Не помню, чтобы игрок в столь юном возрасте начинал так играть. Вспоминаю яркий дебют Марата Измайлова, но в этом нет никакого сравнения — Алексей гораздо интереснее», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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