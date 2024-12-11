«Даже Бекхэм и Фигу поначалу не справлялись». Каннаваро — об адаптации Мбаппе в «Реале»

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался об адаптации французского нападающего Килиана Мбаппе в стане «сливочных».

«Мбаппе с трудом адаптируется, но вспомните, что даже Бекхэм и Фигу поначалу не справлялись. Мадрид собирает звёзд вместе, и это становится проблемой тренера. Мбаппе любит опускаться глубоко за мячом, но это отнимает пространство у Беллингема, который в прошлом году был претендентом на «Золотой мяч», а сейчас испытывает трудности», — приводит слова Каннаваро Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече «Реала» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.