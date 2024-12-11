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Андрей Ещенко: «Зенит» сначала выдаёт хороший матч, а потом — много средних

Андрей Ещенко: «Зенит» сначала выдаёт хороший матч, а потом — много средних
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру санкт-петербургского «Зенита» в первой части текущего сезона РПЛ.

— «Зенит» сначала выдаёт хороший матч, а потом — много средних. И выигрывает благодаря голам после 90-й минуты.

— Как вам вратарская линия «сине-бело-голубых»?
— Это вопрос к тренеру. Латышонок хорошо стоит, помогает команде, — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Зенит» одержал 12 побед, три раза сыграл вничью и столько же раз уступил.

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