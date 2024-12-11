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«Боруссия» Д — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Игру будет обслуживать французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Бенсебаини, Джан, Забитцер, Нмеча, Дюранвиль, Рейна, Байно-Гиттенс, Гирасси.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Левандовски.

На данный момент «Боруссия» занимает седьмое место в таблице Лиги чемпионов, а «Барселона» — шестое. У обеих команд по 12 очков в активе.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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