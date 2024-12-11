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Артём Дзюба составил топ-3 российских футболистов в РПЛ в 2024 году

Артём Дзюба составил топ-3 российских футболистов в РПЛ в 2024 году
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба назвал трёх лучших российских футболистов в РПЛ по итогам 2024 года. В их числе оказались нападающий «Зенита» Максим Глушенков, форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, а также защитник «Локомотива» Максим Ненахов.

— Топ-3 российских футболиста 2024 года в РПЛ?
— Глушенков, Тюкавин и Ненахов, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Тюкавин в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Ненахов в текущем сезоне сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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