«Ювентус» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

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Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Данило, Тюрам-Юльен, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Консейсау, Влахович.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Доку, Гюндоган, Льюис, Силва, Де Брёйне, Грилиш, Холанд.

На данный момент итальянский «Ювентус» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала восемь очков за пять матчей. Английский «Манчестер Сити» тоже заработал восемь очков и расположился на 20-й строчке.