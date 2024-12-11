В «Баварии» отреагировали на слухи о возможном переходе Мудрика

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на слухи о возможном переходе украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

«Он выдающийся игрок. У него контракт в «Челси» до 2031 года, и он стоит больших денег. Мы, разумеется, следим за рынком, и, конечно, Мудрик — блистательный футболист. Но на данный момент это всего лишь слухи», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла», «Марсель» и «Барселона».

В текущем сезоне футболист провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и пяти результативных передач. Мудрик перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года, покинув «Шахтёр».