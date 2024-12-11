Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» отреагировали на слухи о возможном переходе Мудрика

В «Баварии» отреагировали на слухи о возможном переходе Мудрика
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на слухи о возможном переходе украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

«Он выдающийся игрок. У него контракт в «Челси» до 2031 года, и он стоит больших денег. Мы, разумеется, следим за рынком, и, конечно, Мудрик — блистательный футболист. Но на данный момент это всего лишь слухи», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла», «Марсель» и «Барселона».

В текущем сезоне футболист провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и пяти результативных передач. Мудрик перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года, покинув «Шахтёр».

Материалы по теме
«Бавария» разгромила «Шахтёр» в 6-м туре Лиги чемпионов со счётом 5:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android