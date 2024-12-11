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Резиуан Мирзов: во втором круге совсем другая игра будет, потенциал у «Химок» хороший

Резиуан Мирзов: во втором круге совсем другая игра будет, потенциал у «Химок» хороший
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Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, выходит ли играть команда за главного тренера Франка Артигу.

«В первую очередь выходим играть за себя, за команду. Конечно, за наставника — тоже. Он нас тренирует и даёт установку каждый день. Нужно этому соответствовать. Играем за всё и за всех. Нам необходим хороший сбор. Команда собиралась, около 40 человек пришло. Не проходили вместе предсезонку, и она нам нужна. После этой части, думаю, всё будет по-другому. Во втором круге уже совсем иная игра будет. Потенциал у нашей команды хороший. Необходимо стремиться и подниматься вверх», — приводит слова Мирзова «Советский спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что во главе «Химок» Артигу может сменить бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В прошедшем туре подопечные Франка Артиги разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).

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