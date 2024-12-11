«Были в шоке». Капитан «Торпедо» Нетфуллин высказался о назначении Ари

Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал назначение бывшего футболиста «Локомотива» Ари на должность спортивного директора автозаводцев.

— Как восприняли в команде, что Ари стал новым спортивным директором клуба?

— Нам объявили об этом после матча с «Тюменью». Сами были в шоке. Может быть, в приятном. Пока не поняли. Не могу сказать, плохо это или хорошо. Кононов в первую очередь нужен знакомый человек. Слышал новость про Погба. Пока даже не хочется никак комментировать, потому что это нереально, — сказал Нетфуллин в эфире «Матч ТВ».

3 декабря пресс-служба «Торпедо» официально объявила о назначении на пост спортивного директора чёрно-белых 38-летнего Ари, ранее выступавшего за сборную России, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

Ранее также стало известно, что под вопросом находится будущее президента клуба Александра Волнушкина. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.