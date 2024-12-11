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Худяков пропустил три, а «Штурм» уступил «Лиллю» в 6-м туре Лиги чемпионов

Худяков пропустил три, а «Штурм» уступил «Лиллю» в 6-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «Лилль» и австрийский «Штурм». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Лилля».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
3 : 2
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Сахрауи – 37'     2:0 Баккер – 45+2'     2:1 Китеишвили – 45+5'     2:2 Биерет – 47'     3:2 Харальдссон – 81'    

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте, отличился нападающий «Лилля» Осам Сахрауи. На 45+2-й минуте Митчел Баккер удвоил преимущество своей команды. На 45+5-й минуте Отар Китеишвили отыграл один мяч. На 47-й минуте Мика Биерет сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон снова вывел свою команду вперёд.

На данный момент французский «Лилль» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. Австрийский «Штурм» заработал три очка и расположился на 29-й строчке.

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