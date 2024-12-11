Мадридский «Атлетико» уверенно обыграл «Слован» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались мадридский «Атлетико» и словакский «Слован». Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Манфредас Лукьянчукас из Литвы. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:1.
На 16-й минуте забил нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. На 42-й минуте удвоил преимущество «Атлетико» Антуан Гризманн. На 51-й минуте забил игрок «Слована» Давид Стрелец. На 57-й минуте Гризманн оформил дубль.
По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
- 11 декабря 2024
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