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Атлетико — Слован, результат матча 11 декабря 2024, счет 3:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Мадридский «Атлетико» уверенно обыграл «Слован» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались мадридский «Атлетико» и словакский «Слован». Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Манфредас Лукьянчукас из Литвы. «Атлетико» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Альварес – 16'     2:0 Гризманн – 42'     2:1 Стрелец – 51'     3:1 Гризманн – 57'    

На 16-й минуте забил нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. На 42-й минуте удвоил преимущество «Атлетико» Антуан Гризманн. На 51-й минуте забил игрок «Слована» Давид Стрелец. На 57-й минуте Гризманн оформил дубль.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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