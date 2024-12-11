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Капитан «Торпедо» Нетфуллин назвал позицию, которую клубу нужно усилить

Капитан «Торпедо» Нетфуллин назвал позицию, которую клубу нужно усилить
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Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин заявил, что автозаводцам необходимо усилить линию нападения.

«Торпедо» однозначно нужны нападающие. Я об этом думал ещё в начале сезона, были проблемы. Надеюсь, что в зимнее трансферное окно руководство клуба и тренерский штаб поработают над этой ситуацией, и кто‑нибудь из форвардов меня обгонит в списке бомбардиров», — сказал Нетфуллин в эфире «Матч ТВ».

В июле 2024 года «Торпедо» объявило о возвращении Нетфуллина, который уже выступал за клуб с 2020 по 2023 год. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче Мелбет Первой лиги, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

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