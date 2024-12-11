Тренерский штаб «Балтики» признан лучшим в Первой лиге в третий раз подряд

Тренерский штаб «Балтики» во главе с Андреем Талалаевым признан лучшим в Мелбет Первой лиге в ноябре.

«Тренерский штаб Балтийцев вновь стал лучшим в минувшем месяце.

Бело-синие выиграли пять матчей в прошедшем месяце и третий раз подряд победили в голосовании среди болельщиков», — сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Талалаев возглавил клуб по ходу нынешнего сезона. После 21 тура команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» победила в 13 матчах, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В прошлом сезоне «Балтика» выступала в Российской Премьер-Лиге, но по итогам 30 туров покинула турнир.