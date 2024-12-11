Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренерский штаб «Балтики» признан лучшим в Первой лиге в третий раз подряд

Тренерский штаб «Балтики» признан лучшим в Первой лиге в третий раз подряд
Комментарии

Тренерский штаб «Балтики» во главе с Андреем Талалаевым признан лучшим в Мелбет Первой лиге в ноябре.

«Тренерский штаб Балтийцев вновь стал лучшим в минувшем месяце.

Бело-синие выиграли пять матчей в прошедшем месяце и третий раз подряд победили в голосовании среди болельщиков», — сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Талалаев возглавил клуб по ходу нынешнего сезона. После 21 тура команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» победила в 13 матчах, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В прошлом сезоне «Балтика» выступала в Российской Премьер-Лиге, но по итогам 30 туров покинула турнир.

Материалы по теме
«Были в шоке». Капитан «Торпедо» Нетфуллин высказался о назначении Ари
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android