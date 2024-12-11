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Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выступил с обращением к болельщикам московского клуба.

«Дорогие болельщики! Завершился очень сложный, но в то же время один из самых интересных этапов чемпионата и истории нашей команды!

Один из самых важных итогов — это становление и игра команды, которая вернула вас на стадион! Её энергетика, самоотдача и максимальная сплочённость выливались в положительные результаты. Спасибо вам большое за огненную поддержку! За требовательность, критику, но самое главное — за веру, любовь и настоящую преданность клубу и команде!

Ребята её очень чувствуют и ощущают! Наступает пауза, подготовка к новому этапу, куда мы идём с высоко поднятой головой, с нашими дерзкими, молодыми игроками! Всё по силам!

Только вперёд, «Локо»!» — написал Галактионов в одной из социальных сетей.

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