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Фабио Каннаваро высказался о перспективах «Реала» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Фабио Каннаваро высказался о перспективах «Реала» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о перспективах «сливочных» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Реала» Лига чемпионов в ДНК, но с этим новым форматом… кто знает. Может быть, этот сезон будет одним из тех, в которых они не пройдут далеко», — приводит слова Каннаваро Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам шести туров «Реал» находится на 18-м месте в сводной таблице общего этапа Лиги чемпионов, заработав девять очков.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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