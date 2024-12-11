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Экс-судья Майк Дин: VAR уже никуда не денется

Экс-судья Майк Дин: VAR уже никуда не денется
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Бывший английский футбольный судья Майк Дин прокомментировал роль VAR в современном футболе.

— VAR усложняет игру для судьи? Это действительно так жёстко, как все говорят?
— Поначалу VAR действительно усложнил жизнь. Я судил в Премьер-лиге, наверное, лет 15, а потом кто-то начал говорить мне в наушник, что я ошибся, и мне это было трудно принять. Мне это не нравилось, и все об этом знали. Я никак не мог с этим смириться. Думаю, игрокам это сначала тоже не понравилось. Некоторым — до сих пор. Думаю, даже кому-то из судей это не нравится.

Но игра сейчас такая, что VAR уже никуда не денется. Даже если в Великобритании проведут голосование, болельщики выскажутся или заявят: «Мы больше этого не хотим», — VAR всё равно останется. Он здесь навсегда. Если мы где-то в нашей лиге откажемся от VAR, это также повлияет на наших судей, которые работают на европейских турнирах, поскольку в этих странах обязательно используется VAR. Так что он уже никуда не денется, — приводит слова Дина Goal.

В 2022 году Майк Дин объявил о завершении своей карьеры арбитра. Дин судил матчи английской Премьер-лиги с 2000 года.

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