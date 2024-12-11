Агент Карраскаля оценил игру своего клиента за «Динамо» в первой части сезона РПЛ

Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, оценил игру своего клиента в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хорхе начал сезон не так здорово, но завершил год на очень хорошем уровне. Он лишний раз доказал то, что все уже знают, — он отличается от других футболистов», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

Карраскаль в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.