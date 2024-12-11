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«Наша гордость». «Локомотив» поздравил Батракова с победой в премии «Первая пятёрка»

«Наша гордость». «Локомотив» поздравил Батракова с победой в премии «Первая пятёрка»
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Московский «Локомотив» поздравил своего полузащитника Алексея Батракова с тем, что 19-летний игрок стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«По результатам опроса среди специалистов и экспертов, наш полузащитник признан лучшим молодым футболистом 2024 года в РПЛ! Наша гордость! Поздравляем Лёшу с очередным крутым достижением», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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