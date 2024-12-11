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Игрок «Краснодара» Олусегун высказался о продлении Кордобой контракта с клубом

Игрок «Краснодара» Олусегун высказался о продлении Кордобой контракта с клубом
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Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал продление нападающим «быков» Джоном Кордобой контракта с клубом.

«Кордоба — один из лучших игроков в «Краснодаре». Он очень важен для нас. Поэтому, понятное дело, все были очень рады, что недавно он продлил контракт с клубом. Мы все очень любим Джона и рады, что он остаётся в команде», — приводит слова Олусегуна Legalbet.

Колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Отмечается, что при определённых условиях контракт может быть автоматически продлён на дополнительный срок. Сообщалось, что Кордоба будет зарабатывать € 4 млн по новому контракту с «быками».

Напомним, Джон Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге.

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