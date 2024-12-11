«Боруссия» Д — «Барселона»: после первого тайма счёт не открыт
Поделиться
В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Встреча идёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Игру обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 53' 1:1 Гирасси – 60'
Команды не смогли забить друг другу в первом тайме.
По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:13
-
00:13
-
00:09
- 11 декабря 2024
-
23:55
-
23:49
-
23:48
-
23:38
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
23:26
-
23:18
-
23:16
-
22:53
-
22:41
-
22:35
-
22:21
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
21:57
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:20
-
21:18
-
21:02
-
21:00
-
20:54