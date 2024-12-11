«Боруссия» Д — «Барселона»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Встреча идёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Игру обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.