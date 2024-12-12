Талалаев: нет сомнений, что «Балтика» выйдет в РПЛ, если бы были — я бы сюда не приехал

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил надежду, что калининградцы будут бороться за три трофея, а также заявил, что у него нет сомнений в выходе команды в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

— «Балтика» может претендовать на какие‑то трофеи?

— Уже да. Я думаю, что те задачи, которые поставлены руководителями и нами самими перед собой и перед командой, будут выполнены. В прошлом году у нас были Кубок и медали, и даже приз лучшему тренеру этой лиги. Надеюсь, что в этом году будем бороться за все три трофея.

— Вы уверены, что команда выйдет в РПЛ?

— У меня вообще нет сомнений. Если бы были — я бы сюда не приехал, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Андрей Талалаев возглавил клуб по ходу нынешнего сезона. После 21 тура команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» победила в 13 матчах, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

В прошлом сезоне «Балтика» выступала в Российской Премьер-Лиге, но по итогам 30 туров покинула турнир.