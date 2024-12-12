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Саудовская Аравия отреагировала на объявление страны-хозяйки чемпионата мира в 2034 году

Саудовская Аравия отреагировала на объявление страны-хозяйки чемпионата мира в 2034 году
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Саудовская Аравия отреагировала на официальное объявление её страной-хозяйкой чемпионата мира в 2034 году. В среду, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

«2034 год станет лучшим чемпионатом мира в истории!..

Поговорите с кем-нибудь, кто знает о Саудовской Аравии. Криштиану присоединяется к празднованию этого события, делясь своими мыслями о невероятных впечатлениях, которые ожидают всех болельщиков на Чемпионате мира по футболу», — говорится в сообщении пресс-службы официального аккаунта турнира в социальной сети X, к которому приложен ролик о футболе в Саудовской Аравии.

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