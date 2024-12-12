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Каннаваро — о календаре футболистов: если хочешь много зарабатывать, нужно много играть

Каннаваро — о календаре футболистов: если хочешь много зарабатывать, нужно много играть
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о высокой загруженности календаря современных футболистов.

«Плотный календарь пропорционален прибыли. Если хочешь много зарабатывать, нужно много играть. Но футбольная карьера длится всего 10-11 лет, а отдыхать потом можно всю жизнь», — приводит слова Каннаваро Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее многие футболисты и тренеры критиковали нынешний календарь за большое количество матчей, а полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявлял, что футболисты могут устроить забастовку из-за перегруженности графика.

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