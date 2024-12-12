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«Штутгарт» разгромил «Янг Бойз» в матче 6-го тура Лиги чемпионов

«Штутгарт» разгромил «Янг Бойз» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
5 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Лакомий – 6'     1:1 Штиллер – 25'     2:1 Мийо – 53'     3:1 Фюрих – 61'     4:1 Вагноман – 66'     5:1 Кайтель – 75'    

Первый гол в матче был забит на 6-й минуте игры. Отличился полузащитник «Янг Бойз» Лукаш Лакомий. На 25-й минуте игрок «Штутгарта» Ангело Штиллер сравнял счёт. На 53-й минуте форвард хозяев Энцо Мийо вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте нападающий Крис Фюрих забил третий мяч немецкого клуба. На 66-й минуте защитник Йоша Вагноман сделал счёт 4:1. Пятый мяч на 76-й минуте забил Янник Кайтель.

После этой победы в активе «Штутгарта» стало семь очков. Команда занимает 26-ю строчку в турнирной таблице. «Янг Бойз» с нулём очков находится на последнем, 36-м месте.

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