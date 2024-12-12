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Криштиану Роналду выступил с обращением после объявления Саудовской Аравии хозяйкой ЧМ

Криштиану Роналду выступил с обращением после объявления Саудовской Аравии хозяйкой ЧМ
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал объявление Саудовской Аравии страной-хозяйкой чемпионата мира в 2034 году.

«Здесь всё прекрасно, инфраструктура, стадионы, условия для фанатов. Видя всё это, я всё больше убеждаюсь, что чемпионат мира в 2034 году будет лучшим в истории. Мы станем лучше не только с точки зрения футбола, но и жизни. Я всё больше мотивирую молодых ребят усерднее работать, верить в это.

Лига выросла очень большими темпами за последний год. Если вы заметили разницу, это прекрасно. Прямо сейчас в лиге семь-восемь больших команд борются за трофей. Я вижу, как становятся лучше футболисты. Это касается как моих одноклубников, так и других игроков. Это значит, что лига выросла очень быстро и сделала лучше игроков.

Саудовская Аравия — невероятная страна с очень хорошими людьми. Каждый год они проводят множество мероприятий. Её ждет большое будущее, и я рад быть частью успеха этой страны», — приводит слова Роналду официальный аккаунт турнира.

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