Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Арсеналу» в матче 6-го тура Лиги чемпионов

«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Арсеналу» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Монако». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу — 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Сака – 34'     2:0 Сака – 78'     3:0 Хаверц – 88'    

Первый гол в матче был забит на минуте. Отличился вингер «Арсенала» Букайо Сака. На 78-й минуте Сака оформил дубль. На 88-й минуте Кай Хаверц забил третий мяч «канониров». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

На данный момент английский «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Монако» заработал 10 очков и расположился на 14-й строчке.

Материалы по теме
Головин и Сафонов — самые дорогие игроки из стран бывшего СССР в Лиге 1 — Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android