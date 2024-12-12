«Монако» с Головиным разгромно проиграл «Арсеналу» в матче 6-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Монако». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу — 3:0.

Первый гол в матче был забит на минуте. Отличился вингер «Арсенала» Букайо Сака. На 78-й минуте Сака оформил дубль. На 88-й минуте Кай Хаверц забил третий мяч «канониров». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

На данный момент английский «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Монако» заработал 10 очков и расположился на 14-й строчке.