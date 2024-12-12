«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Уэстон Маккенни сделал счёт 2:0 на 75-й минуте
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В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент выхода новости счёт в матче — 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53' 2:0 Маккенни – 75'
На 75-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни ударом с лёта «расстрелял» Эдерсона.
На данный момент итальянский «Ювентус» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала восемь очков за пять матчей. Английский «Манчестер Сити» тоже заработал восемь очков и расположился на 20-й строчке.
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