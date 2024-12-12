«Милан» обыграл «Црвену Звезду» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). «Милан» одержал победу со счётом 2:1.

На 42-й минуте забил нападающий «Милана» Рафаэл Леау с передачи Юссуфа Фофана. На 67-й минуте счёт сравнял игрок гостей Неманья Радоньич. На 87-й минуте отличился форвард «Милана» Тэмми Абрахам.

По итогам восьми туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.