«Барселона» вырвала победу в концовке матча с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. «Барселона» одержала победу со счётом 3:2

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 53-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Рафинья. На 60-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, реализовав пенальти. На 75-й минуте игрок «Барселоны» Ферран Торрес снова вывел свою команду вперёд. Спустя четыре минуты Гирасси оформил дубль. На 85-й минуте Торрес оформил дубль.

После этой победы «Барселона» имеет в своём активе 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Дортмундская «Боруссия» с 12 очками идёт девятой.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.