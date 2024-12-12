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«Боруссия» Д — «Барселона»: Торрес забил на 85-й минуте

«Боруссия» Д — «Барселона»: Торрес забил на 85-й минуте
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В эти минуты проходит матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Встреча идёт на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Игру обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 53'     1:1 Гирасси – 60'     1:2 Ф. Торрес – 75'     2:2 Гирасси – 78'     2:3 Ф. Торрес – 85'    

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 53-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Рафинья. На 60-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, реализовав пенальти. На 75-й минуте игрок «Барселоны» Ферран Торрес снова вывел свою команду вперёд. Спустя четыре минуты Гирасси оформил дубль. На 85-й минуте Торрес оформил дубль.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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