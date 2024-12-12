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«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в 6-м туре Лиги чемпионов

«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в 6-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. На 53-й минуте нападающий «Ювентуса» Душан Влахович забил первый мяч своей команды. На 75-й минуте Уэстон Маккенни удвоил преимущество своей команды.

На данный момент итальянский «Ювентус» занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. Английский «Манчестер Сити» заработал восемь очков и расположился на 22-й строчке.

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