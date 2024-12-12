«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в 6-м туре Лиги чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса».

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. На 53-й минуте нападающий «Ювентуса» Душан Влахович забил первый мяч своей команды. На 75-й минуте Уэстон Маккенни удвоил преимущество своей команды.

На данный момент итальянский «Ювентус» занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. Английский «Манчестер Сити» заработал восемь очков и расположился на 22-й строчке.