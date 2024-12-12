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Бенфика — Болонья, результат матча 12 декабря 2024, счет 0:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Бенфика» и «Болонья» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались португальская «Бенфика» и итальянская «Болонья». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Раду Петреску. Итоговый результат — 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 0
Болонья
Болонья, Италия

Команды не смогли забить другу другу голов. В матче было показано 10 жёлтых карточек.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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