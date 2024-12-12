«Барселона» обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
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«Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2. Таким образом, сине-гранатовые обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. До этого «Ливерпуль» обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 53' 1:1 Гирасси – 60' 1:2 Ф. Торрес – 75' 2:2 Гирасси – 78' 2:3 Ф. Торрес – 85'
Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 53-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Рафинья. На 60-й минуте забил нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, реализовав пенальти. На 75-й минуте игрок «Барселоны» Ферран Торрес снова вывел свою команду вперёд. Спустя четыре минуты Гирасси оформил дубль. На 85-й минуте Торрес оформил дубль.
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