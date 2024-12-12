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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 11 декабря

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 11 декабря
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Вчера, 11 декабря, завершился 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня прошли девять матчей.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 11 декабря:

«Лилль» — «Штурм» — 3:2;
«Атлетико» — «Слован» — 3:1;
«Штутгарт» — «Янг Бойз» — 5:1;
«Милан» — «Црвена Звезда» — 2:1;
«Фейеноорд» — Спарта» — 4:2;
«Арсенал» — «Монако» — 3:0;
«Бенфика» — «Болонья» — 0:0;
«Боруссия» Дортмунд — «Барселона» — 2:3;
«Ювентус» — «Манчестер Сити» — 2:0.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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