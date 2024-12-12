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«Манчестер Сити» в одном очке от зоны вылета Лиги чемпионов. Следующий матч — с «ПСЖ»

«Манчестер Сити» в одном очке от зоны вылета Лиги чемпионов. Следующий матч — с «ПСЖ»
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Английский «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали восемь очков и располагаются на 22-м месте в турнирной таблице общего этапа главного европейского турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

Отметим, что у французского «ПСЖ», который находится на 25-й строчке, семь очков. Команды, которые займут места с 25-го по 36-е не попадут в плей-офф Лиги чемпионов и покинут турнир.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в гостях с «ПСЖ». Игра пройдёт 22 января. Завершит общий этап Лиги чемпионов команда Гвардиолы домашней встречей с «Брюгге» 29 января.

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