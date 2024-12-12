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Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал победу в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал победу в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Мы играли с большой душой, но также с умом и с желанием делать всё правильно и в правильном ключе. В атаке мы действовали вместе и нанесли удар в нужный момент. Это заслуженная победа. Сегодня мы также вернули в строй некоторых игроков, а наши врачи делают всё возможное, чтобы восстановить других футболистов», — приводит слова Мотты Pazzi di Fanta.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Брюгге», а «Манчестер Сити» проведёт матч с «ПСЖ».

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