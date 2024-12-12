Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны ещё две команды, которые вылетели из Лиги чемпионов

Стали известны ещё две команды, которые вылетели из Лиги чемпионов
Комментарии

11 декабря прошли матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились ещё две команды, которые вылетели досрочно из главного европейского турнира.

Так, словакский «Слован», проигравший мадридскому «Атлетико», не набрал ни одного очка после шести матчей и, занимая 35-е место, потерял даже математические шансы оказаться в топ-24. Кроме того, швейцарский «Янг Бойз», потерпевший разгромное поражение в матче со «Штутгартом» (1:5), также не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда из Швейцарии занимает последнее 36-е место, уступая «Словану» по дополнительным показателям.

Напомним, ранее «РБ Лейпциг» стал первой командой, вылетевшей из Лиги чемпионов при новом формате турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Альварес – 16'     2:0 Гризманн – 42'     2:1 Стрелец – 51'     3:1 Гризманн – 57'    
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
5 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0:1 Лакомий – 6'     1:1 Штиллер – 25'     2:1 Мийо – 53'     3:1 Фюрих – 61'     4:1 Вагноман – 66'     5:1 Кайтель – 75'    
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«РБ Лейпциг» стал первой командой, вылетевшей из Лиги чемпионов при новом формате турнира

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android