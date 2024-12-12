Стали известны ещё две команды, которые вылетели из Лиги чемпионов

11 декабря прошли матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились ещё две команды, которые вылетели досрочно из главного европейского турнира.

Так, словакский «Слован», проигравший мадридскому «Атлетико», не набрал ни одного очка после шести матчей и, занимая 35-е место, потерял даже математические шансы оказаться в топ-24. Кроме того, швейцарский «Янг Бойз», потерпевший разгромное поражение в матче со «Штутгартом» (1:5), также не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда из Швейцарии занимает последнее 36-е место, уступая «Словану» по дополнительным показателям.

Напомним, ранее «РБ Лейпциг» стал первой командой, вылетевшей из Лиги чемпионов при новом формате турнира.

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