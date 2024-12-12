Гюндоган раскритиковал игру «Манчестер Сити» после поражения в матче с «Ювентусом» в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган остался недоволен игрой команды после поражения в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

«Это очень разочаровывает. У нас были шансы забить несколько голов, но в данный момент кажется, что каждая атака соперника становится для нас чрезвычайно опасной.

Я не знаю, у меня такое ощущение, что иногда мы слишком легкомысленно подходим к единоборствам. Вместо того чтобы играть просто, мы всё усложняем, теряем правильный момент для передачи. Просто теряем мяч и предоставляем соперникам шансы на контратаки.

Наша игра строится на владении мячом: держать его, быть сильными. Если не можешь ничего создать, просто не теряй мяч. Но сейчас у нас это не получается», — приводит слова Гюндогана BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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